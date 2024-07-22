Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике

Введение новых стратегических подходов к Арктическому региону со стороны Соединенных Штатов обусловлено такими факторами, как расширение НАТО, конфликт на Украине, усиление связей между Россией и КНР, говорится в обновленной стратегии США по Арктике. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документу, опубликованному на сайте Пентагона, на планете происходят крупные геополитические и климатические изменения.

Пентагон высказался о ситуации с полетами дронов над Черным морем

На фоне этого, у США возникла потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике, пояснили в ведомстве.

В Пентагоне уточнили, что арктический регион превращается в площадку «стратегической конкуренции». В связи с этим, Соединенные Штаты должны быть готовы ответить на любые вызовы.