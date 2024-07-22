В Сомали сообщили о ликвидации 80 боевиков "Аш-Шабаб"

Более 80 боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" были убиты в ходе столкновений на юге Сомали при попытке захватить три военные базы. Об этом сообщило сомалийское агентство SONNA.

Как заявил представитель местной службы безопасности, правительственные силы отразили нападение и обезвредили четыре заминированных автомобиля примерно в 80 км к юго-западу от портового города Кисмайо в штате Джубаленд.

"Мы благодарим федеральные силы и силы Джубаленда, которые убили более 80 боевиков "Аш-Шабаб" и забрали их оружие", - приводит заявление правительства агентство.



Джубаленд, расположенный недалеко от границы с Кенией, ранее контролировался боевиками "Аш-Шабаб", однако три месяца назад правительственные силы начали оттеснять боевиков.