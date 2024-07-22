Вашингтон пригрозил использованием ядерного оружия

США пригрозили использованием ядерного оружия для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. Об этом заявил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк.

«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», — передает слова Критенбринка РИА Новости.



США рассекретили данные о стратегических ядерных боеголовках

По его словам, защита Японии — это вклад в региональную безопасность. И с помощью обеспечения защиты Японии США справятся со всеми беспрецедентными угрозами.

Ранее сообщалось, что США раскрыли данные о своем стратегическом ядерном оружии. На сентябрь 2023 года в стратегических силах Штатов насчитывалось 3748 боеголовок.