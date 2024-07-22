Опубликованы переговоры экипажа Су-34, увернувшегося от ракеты Patriot

Канал "Война, история, оружие" опубликовал переговоры экипажа бомбардировщика Су-34, увернувшегося от залпа зенитного комплекса Patriot.

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История началась с будничного сообщения летчика "Пошел на боевой (курс - ред.)". Ему сообщили, что на боевом чисто. И тут вмешался руководитель полетов: "Патриот", пуски по вам, три.... Уходите, работу запретил!".

"Понял!" - ответил летчик и начал резко маневрировать со снижением, чтобы сорвать наведение зенитной ракеты.

"Уходим с отстрелом! Пуски, пуски по вам!" - подгоняли с земли.

"Отстреливаю", - доложил штурман.

Речь о тепловых ловушках и радиолокационных ловушках. Дыхание летчиков стало тяжелым - им приходилось работать в режиме сильных перегрузок, вызванных резкими маневрами.

"Патриот" продолжает работать! Маневрируй, маневрируй! Наблюдаю пуск по вам: азимут 350, дальность 80. Уходим вправо, курс 240." - командовала земля.

Речевой информатор в кабине ("Рита" на летном сленге) сообщил о достижении предельной скорости. Тем временем наблюдатель с земли сообщали о приближении ракет. Они оказались в 60 километрах, через пару секунд - в 50.

"Влево, Андрюха, влево!", - говорил штурман.

"Ракета смещается влево! Уходим вправо, под ракурс", - командовала земля.

"Перекладка, Андрюха!" - репетовал штурман.

"754, ракета вправо смещается, идет на вас. Малая высота, от вас азимут 350, дальность 50, тоже идет в вашу сторону", - кричала земля. Летчики дышали так, словно убегали от ракеты без самолета. Но продолжали работать.

"Влево маневрируем! Она сместилась под... Догоняет! Маневрируем влево, влево! Максимальные обороты!"

Летчики уже не отвечали и не подтверждали. Они лишь дышали часто и прерывисто, стонали и рычали под максимальной перегрузкой. Но продолжали делать все возможное, чтобы уйти от американских ракет.

- Вспышку увидел сзади, - доложил штурман.

- Патриот" продолжает подсвечивать, уходи, - ответила земля. Через секунду. - Ракета прошла сзади вас! Перемещаемся вправо, на курс 120.

- 754, на связи? - подключился еще кто-то

- Да, - прорычал летчик.

- Давай, братишка, уходи, маневрируй.

Секунд через 20 летчик перевел дух и спросил штурмана: "Виктор, доволен?" Тот не ответил (близкий взрыв ракеты повредил переговорное устройство).

- Витек?! Витя, я тебя не слышу! Не слышу тебя! - закричал летчик. Но убедился, что со штурманом все в порядке и успокоился.

Доложил на землю: "Я видел вспышку сзади себя. И по ушам ударило. И у нас связь пропала - я правого вообще не слышу".

- Фуу, блин - приходил в себя летчик. И, сбрасывая напряжение, адресовался к украинским зенитчикам: "Сосите ноги, уроды!"