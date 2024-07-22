Болгария передаст ВСУ излишки боеприпасов

Болгария в рамках очередного пакета военной помощи намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) излишки боеприпасов и оборудования, заявил болгарский министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов. Его цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

Как указал член правительства, на данный момент завершается формирование пакета помощи, включающего различные вооружения, признанные «излишними или ненужными для болгарской армии».

В марте стало известно, что в ВСУ по серым схемам поставляются минометные снаряды, произведенные в Болгарии по стандартам НАТО.