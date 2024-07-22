В Белоруссии раскрыли детали о приговоренном к смерти немецком наемнике

Немецкий наемник Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Белоруссии, не стал обжаловать приговор, пишет портал «СБ.Беларусь сегодня».

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По данным издания, фигурант родился в городе Хильдесхайм в Нижней Саксонии. Учился на механика, умеет обращаться с беспилотниками. Работал в немецком Красном Кресте, службе спасения, санитаром.

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Силовики задержали его в ноябре 2023 года по подозрению в участии в экстремистских формированиях.

Суд признал фигуранта виновным по всем составам предъявленного обвинения, по совокупности преступлений назначил исключительную меру.

В частности, Кригера признали виновным в подготовке взрыва на железной дороге в Белоруссии, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, наемничестве, участии в экстремистском формировании.

Журналисты пояснили, что Кригер не стал обжаловать приговор, он вступил в законную силу.