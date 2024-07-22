Польша призвала Евросоюз разрешить ВСУ атаковать цели в России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что призвал своих коллег из стран-членов Евросоюза разрешить Украине наносить удары западным оружием по целям на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

По его словам, это поможет ВСУ предотвращать российские атаки. Сикорский также добавил, что такое разрешение являлось бы «легальной обороной в свете международного права».

«Я призвал коллег-министров снять национальные ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия так, чтобы Украина могла предотвращать атаки, поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, с которых они взлетают», — заявил он.



Ранее МИД Польши призвал укрепить оборону страны после выборов в США.