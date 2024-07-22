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Польша призвала Евросоюз разрешить ВСУ атаковать цели в России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что призвал своих коллег из стран-членов Евросоюза разрешить Украине наносить удары западным оружием по целям на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Польша призвала Евросоюз разрешить ВСУ атаковать цели в России
© globallookpress.com

По его словам, это поможет ВСУ предотвращать российские атаки. Сикорский также добавил, что такое разрешение являлось бы «легальной обороной в свете международного права».

«Я призвал коллег-министров снять национальные ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия так, чтобы Украина могла предотвращать атаки, поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, с которых они взлетают», — заявил он.

Ранее МИД Польши призвал укрепить оборону страны после выборов в США.