Российский буксир задействовали в учениях с ВМС Ирана

Российский спасательный буксир «СБ-45» Каспийской флотилии задействовали в совместном с Военно-морскими силами (ВМС) Ирана учении по спасению на море. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

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«Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа», — говорится в сообщении.



Также моряки на практике совершенствовали навыки буксировки аварийного судна. После завершения учений российский буксир продолжил выполнять задачи в акватории Каспийского моря.

Судно «СБ-45» проекта 22870 спустили на воду в 2013 году. «СБ-45» предназначено для буксировочных работ и снятия кораблей с мели, тушения пожаров и эвакуации людей. Также буксир может поддерживать аварийный корабль на плаву. Судно «СБ-45» способно принять на борт 36 спасенных.

Ранее в июле стало известно, что госиспытания дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, который построили для Тихоокеанского флота, завершили.