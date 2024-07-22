На фрегате Brahmaputra произошел пожар

Многоцелевой фрегат Brahmaputra военно-морских сил Индии получил повреждения в результате сильного пожара на его борту, произошедшего вечером 21 июля. Об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики.

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Инцидент произошел, когда корабль находился на ремонте в Мумбаи. Экипаж вместе с пожарными ликвидировал возгорание, однако военный корабль из-за пожара накренился на один борт, привести его в нормальное положение не удалось. Крен фрегата продолжается. После пожара один матрос считается пропавшим без вести. Командование ВМС образовало специальную комиссию для расследования причин произошедшего.