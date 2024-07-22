В США договорились о создании прототипа «летающего радара» E-7

Военно-воздушные силы (ВВС) США и компания Boeing договорились о создании прототипа самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail. Об этом Фрэнк Кендалл, передает Defense News.

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Кендалл отметил, что условия контракта еще не согласованы, но уже в следующем месяце соглашение подпишут. ВВС США выбрали E-7 в качестве нового «летающего радара» в 2022 году. Затянувшиеся переговоры о начале производства объясняют особыми требованиями к версии E-7, которую получат ВВС США.

E-7 уже эксплуатируют в ВВС Австралии, но Вашингтон хочет получить модернизированный вариант самолета. В частности, версия для США должна получить оборудование, которое будет соответствовать стандартам спутниковой связи, кибербезопасности и военных систем спутниковой навигации ВВС.

В марте 2023 года издание Defense News писало, что радар самолета E-7 позволит операторам непрерывно наблюдать за целями. Существующие самолеты ДРЛО Boeing E-3 Sentry оснащены радаром с вращающейся антенной, которой требуется десять секунд, чтобы совершить полный оборот и обновить данные. За это время реактивный самолет может пролететь несколько километров.