Бойцы 2-й общевойсковой армии продолжают уничтожать остатки поставленных американцами ВСУ танков М1А1SA Abrams. Одиночная боевая машина, принадлежащая танковому батальону 47-й механизированной бригады "Магура", была замечена в районе населенного пункта "Прогресс".

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Судя по размещенному в Telegram-канале Романа Алехина видео, танк был оборудован навесной динамической защитой "Контакт-1", а его башню прикрывал противодронный "мангал".

Но эти доработки не помогли, удары дронов-камикадзе привели к тому, что Abrams загорелся. Уже неоднократно отмечалось, что из-за особенностей конструкции М1А1SA невозможно полностью защитить, что делает такие образцы просто обреченным на полное уничтожение в условиях специальной военной операции. Новые же поставки такой техники из-за океана не ожидаются.