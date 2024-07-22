Украинские военные испытывают тотальную нехватку ракет малой дальности, из-за чего ВСУ приходится искать новые способы для уничтожения российских беспилотников, заявил в своем Telegram-канале главнокомандующий армией Украины Александр Сырский. По его словам, речь идет об использовании систем РЭБ и FPV-дронов.

[ВСУ необходимо] овладение новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников российских сил в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, — написал он.



Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила руководство ВСУ в неспособности вносить коррективы в тактику украинской армии на фоне неудач на поле боя. Она напрямую заявила, что Александр Сырский виноват в истреблении батальонов украинских военных и создании «зомби-бригад».

До этого пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков, говоря о поддержке Украины со стороны США, выразил уверенность, что Вашингтон продолжит следовать курсу на помощь Киеву. Однако, по его словам, постепенно финансовая нагрузка все больше будет смещаться на страны Европы.

Отставной генерал ВСУ Игорь Романенко ранее назвал нехватку личного состава проблемой серьезнее, нежели недостаток военной техники от западных союзников. Украинская армия не имеет солдат, которые смогли бы сдержать наступление российских войск.