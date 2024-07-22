Стало известно, как работает система «Купол Донбасса»

Система «Купол Донбасса» управляется УФСБ по ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24». По его словам, благодаря ей за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника. Пушилин уточнил, что БПЛА были нацелены на гражданские объекты.

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За прошлую неделю — 184 беспилотника. Можно посчитать, сколько спасено жизней, потому что все эти беспилотники были нацелены как раз на гражданские объекты, они были нацелены на причинение вреда жизни и здоровью гражданского населения, — подчеркнул глава ДНР.

Пушили обратил внимание на то, что российские подразделения проводят очень серьезную работу. Глава ДНР добавил, системе удается перехватить или уничтожить «очень большое количество» БПЛА.

Ранее Пушилин подтвердил, что боевые столкновения за Красногоровку в ДНР продолжаются. Глава региона уточнил, населенный пункт стоит расценивать как следующую цель после Авдеевки. Пушилин подчеркнул, несмотря на сохраняющееся сопротивление украинских войск, ВС РФ каждый день занимают новые улицы и дома.

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Глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщал о попытке ВСУ атаковать Туапсе с помощью БПЛА. Система ПВО поразила восемь беспилотников. Бойко заявил, что повреждений и пострадавших не зафиксировано.