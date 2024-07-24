В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественые новости».

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Подробности о происшествии не приводятся. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на территории контролируемых Киевом частей ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В Харькове произошли взрывы

До этого «Страна.ua» сообщила о взрыве в Харькове утром 22 июля.

Взрывы произошли без воздушной тревоги, однако позднее сирены зазвучали в Киеве, Черниговской, Киевской и Сумской областях, а также на территории подконтрольных Киеву частей ДНР и ЛНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее офицер рассказал о женщинах, которые «следят за небом» под Харьковом.