Группа из 18 британских военнослужащих из Специальной воздушной службы (Special Air Service, SAS) погибла в результате удара по Одессе. Об этом в интервью Telegram-каналу «Пул N3», связанному с журналистами кремлевского пула, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

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«Я только что получил информацию, которую не могу подтвердить, я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно. Это источники, которые я знаю уже много-много лет, 30 лет, они обычно очень надежны. Так вот, русскими был совершен удар по Одессе, от которого погибли 18 членов британской Специальной воздушной службы», — сказал отставной военный.



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Баньос отметил, что еще 25 британских спецназовцев получили ранения.

«И мне говорят, что французские солдаты погибли. Это не наемники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии», — добавил он.



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