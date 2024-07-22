Боец ВСУ восхитился подвигом русских десантников в Часовом Яре

Военкор Валентин Кулько опубликовал полную версию интервью с десантником 98-й дивизии с позывным "Шершень", штурмовавшим квартиру на пятом этаже через балкон. Как оказалось, видео, облетевшее Сеть, отражает лишь малую часть подвига, который совершили бойцы ВДВ. А их действиями восхитились даже враги.

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Немного предыстории. Еще до боев за тот самый дом, где "Шершню" пришлось проделывать акробатические трюки на 20-метрвой высоте, он вдвоем с товарищем захватил аналогичную пятиэтажку. Оба получили ранения. Но это не помешало отважному десантнику вновь идти на штурм.

Отряд из десяти бойцов относительно быстро быстро взял четыре подъезда, а вот с пятым возникли сложности. Не было проломов в стене, подвал обрушен - пробраться невозможно. Стали подрывать стенку, на что ушло семь часов. Применяли пластид, тротилл, РПГ. С трудом проделали брешь, но оттуда десантников стал поливать огнем пулеметчик.

"Держит - и все, не дает нам пройти. И стреляли, и гранаты туда кидали, но у него хорошее было укрытие. Там еще плита легла, удобно ему было. Всю ночь думали, решили через балкон...", - рассказывает "Шершень".



На тот высотный штурм он пошел вдвоем с товарищем, кто был первым уже не помнит, все на адреналине.

"Ветер был сильный, стоять невозможно было на ней, - вспоминает десантник. - Стрелял в комнату на вытянутых руках, голову высовывать не хочется, не знаешь, что оттуда может прилететь".



Однако когда штурмовики зашли на пятый этаж, оказалось, что противник уже спустился на четвертый. В итоге десантникам пришлось гнать бойцов ВСУ до третьего этажа. Наконец, врага взяли в кольцо и он сдался. В плен взяли четверых украинцев, еще шестерым удалось убежать.

Позже их вывели из Часова Яра, но при этом каждый брал с собой раннего российского бойца. Очень помогли десантниками с "трехсотыми", признается "Шершень". А тот штурм через балкон на пулеметчика ВСУ произвел большое впечатление.