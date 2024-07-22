Австрия высказалась об отправке войск на Украину

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг исключил возможность отправки военнослужащих, а также полицейских или гражданских на территорию Украины во время конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

© Imago/TACC

Таким образом он ответил на вопрос поддерживает ли решение, которое обсуждается в ЕС, об обучении украинских солдат непосредственно в зоне боевых действий.

«Что касается Австрии, то я в любом случае исключаю, что мы ...будем отправлять на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих», - пояснил министр в интервью немецкой газете Welt.



Александер Шалленберг также обратил внимание на то, что среди европейских стран до сих пор нет единого мнения по этому вопросу, но сам он относится к такому предложению «скептически».

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

«Что бы произошло, если бы французские или голландские солдаты погибли в результате российских атак на Украине? Будет ли тогда действовать обязательство о взаимопомощи по статье пять? Как бы на это отреагировал Запад?» - заявил Шалленберг.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине. При этом в принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО декларации подчеркнуто, что альянс считает Россию главной угрозой, там также закреплен «необратимый путь» Украины в альянс и наращивание военной мощи стран-членов объединения.