Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов каждый день проводить подомовые обходы в населенных пунктах в 15-километровой приграничной зоне для того, чтобы уговаривать людей выезжать в пункты временного размещения (ПВР). Газета.Ru

«Ситуация в Белгородском, Борисовском, Грайворонском районах, в Шебекино лучше на сегодняшний день не стала. Очень большое количество раненых, самое страшное - много погибших. Поэтому работа должна вестись ежедневно», - сказал Гладков. Российская газета

Ранее стало известно, что за сутки в Шебекине пострадали шесть человек при атаках со стороны ВСУ. BFM.RU