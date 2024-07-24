В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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