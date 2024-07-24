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В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку у многоквартирного дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом
© РИА Новости

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"В городе Грайворон беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В одной квартире выбиты окна. Информация о последствиях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

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