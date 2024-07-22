Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1970 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Самые большие потери — 620 человек — украинские войска понесли в зоне ответственности российских подразделений группировки войск «Юг». Еще 520 военнослужащих ВСУ лишились во время боестолкновений с подразделениями группировки войск «Запад».

Больше 800 военнослужащих Киев потерял при боевом контакте с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Ранее военный обозреватель Юлиан Репке указал на территориальные потери Вооруженных сил Украины. «За прошедшую неделю украинская армия оставила шесть деревень и более 40 квадратных километров территории. У кого-нибудь есть идеи, как Киев может уменьшить скорость своих потерь?» — задался вопросом европейский журналист.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.