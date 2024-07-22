Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с прорывами фронта из-за неэффективного руководства. В том числе были зафиксированы случаи репрессий в отношении тех, кто не соответствовал установленным требованиям. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

— На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взводом и репрессии. Выводов они (генералы ВСУ — прим. «ВМ») сделать не способны — «прошивка» другая, — объяснила Безуглая.



По ее словам, командование украинской армии устарело и не соответствует требованиям современных военных действий, передает ТАСС.

Военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал, что Вооруженные силы Украины оставили опорный пункт между поселками Прогресс и Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе спецоперации российские военные продолжают эффективную борьбу против реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В июле ВС РФ уничтожили три пусковые установки HIMARS и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших их.