Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой зенитных ракет малой дальности. Как сообщает ТАСС, о тотальном дефиците этого вида боеприпасов в своем Telegram-канале рассказал главком армии Александр Сырский.

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По его словам, в таких условиях украинским военным необходимо искать новые способы уничтожения разведывательных беспилотников, преимущественно с использованием средств радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов. Сырский также рассказал, что интенсивные бои охватили всю линию боевого соприкосновения, а российские военные ведут активное наступление на покровском направлении.

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Напомним, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев испытывает критическую нехватку средств борьбы с самолетами и артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что бомбардировки являются «сильнейшей головной болью» ВСУ, а поскольку обезвредить бомбы в воздухе они не могут, то бороться с ними остается лишь ударами по российским самолетам.