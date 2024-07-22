Страна НАТО отказалась от учений блока из-за нехватки денег

Дания была вынуждена отменить участие в учениях НАТО и подготовку личного состава из-за острой нехватки денег. В Минобороны страны наблюдаются проблемы даже с канцелярскими принадлежностями, бумагой для принтеров и чистящими средствами, пишет NZZ.

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По данным издания, в целом дефицит в бюджете датского военного ведомства на фоне конфликта на Украине и растущих оборонных расходов во всем мире составляет 100 миллионов датских крон (почти 1,3 млрд рублей).

«Денег уже не хватает даже на блокноты и чистящие средства. Казначейство датской армии пусто. (…) Все солдаты были отправлены в принудительный отпуск на две недели, а оплата сверхурочных была приостановлена», - говорится в статье.



Помимо учений НАТО, сокращены и другие расходы на обучение, в том числе тренировки летчиков. В ВВС на фоне резкого сокращения финансирования растут опасения волны увольнений.

Такая ситуация связана с тем, что, согласно внутренним документам Минобороны, на 2024 год было запланировано гораздо больше мероприятий, чем имеется денег на них. Также Вооруженные силы Дании пополнились сотнями новых солдат и служащих. Финансовые ресурсы за весь год были израсходованы еще летом.

«Сокращение обучения – не единственная проблема датской армии. Она борется с нехваткой персонала, устаревшей инфраструктурой и нехваткой материалов. Последствия этого были продемонстрированы весной, когда во время операции беспилотника в Красном море на 30 минут вышли из строя ракетные и радиолокационные системы — ошибка, поставившая под угрозу жизни 175 человек», - отмечает издание.



При этом министр обороны Троэльс Лунд Поульсен пока не прокомментировал сообщения о финансовых трудностях в армии.

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Ранее Международный институт стратегических исследований опубликовал прогноз на ближайшие несколько лет, в котором говорится о высокой вероятности наступления опасного «десятилетия военных конфликтов». Согласно опубликованным данным, текущая ситуация уже привела к рекордному росту общемировых расходов на оборону — 2,2 триллиона долларов за 2023 год. При этом в институте считают, что в дальнейшем эта сумма будет только расти. При этом министр обороны Дании заявил, что Россия может начать войну с НАТО в течение следующих 5 лет.