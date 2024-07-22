Уничтоженная "Искандером" HIMARS подожгла деревню вокруг себя

Уничтоженная "Искандером" под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя
Российские ракетчики сделали мир лучше, отправив в астрал очередную пусковую установку американской РСЗО HIMARS.
Система эта обстреливала мирные селения Крыма, а в свободное время пряталась, как вампир, в ангаре у села Новопетровка под Николаевом.
Укрытие реактивной системы выявила российская разведка и в гости к ней прилетел "Искандер". Было громко и ярко - вторичная детонация боекомплекта HIMARS раскидала пламя на сотни метров вокруг.
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В Новопетровке занялся нешуточный пожар. Похоже, HIMARS, как бешеная собака - кусается даже там, где живет.
"Помимо пусковой установки и боекомплекта, уничтожено до 10 украинских военнослужащих", - пишет Изнанка.