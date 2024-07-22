Российские ракетчики сделали мир лучше, отправив в астрал очередную пусковую установку американской РСЗО HIMARS.

© Российская Газета

Система эта обстреливала мирные селения Крыма, а в свободное время пряталась, как вампир, в ангаре у села Новопетровка под Николаевом.

Укрытие реактивной системы выявила российская разведка и в гости к ней прилетел "Искандер". Было громко и ярко - вторичная детонация боекомплекта HIMARS раскидала пламя на сотни метров вокруг.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

В Новопетровке занялся нешуточный пожар. Похоже, HIMARS, как бешеная собака - кусается даже там, где живет.