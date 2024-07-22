Пушилин заявил о расстреле людей боевиками ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целыми семьями расстреливают мирных жителей населенных пунктов ДНР, которые пытаются эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава региона Денис Пушилин.

© РИА Новости

По его словам, власти ДНР сейчас концентрируют свои усилия на беженцах, которые пытаются спастись из освобождаемых населенных пунктов. Пушилин назвал ситуацию крайне сложной, поскольку противник, чтобы не допустить перехода людей на сторону РФ, расстреливает их.

«Таких свидетельств достаточно много, и... мы эти свидетельства получаем от тех людей, которым удалось эвакуироваться в безопасное место на территории ДНР», — сказал глава ДНР.



Пушилин уточнил, что речь идет о людях из Дзержинска (в Украине носит название Торецк) и Красногоровки. Со спасенными людьми сейчас работают следователи, которые выясняют подробности действий украинских войск. Он добавил, что власти республики делают все, чтобы как можно большее число жителей населенных пунктов удалось вывезти в безопасную зону. При этом эвакуировать людей не всегда получается из-за действий ВСУ.