Сербия закупила партию БТР-80А

Бронетранспортеры БТР-80 находятся более чем в тридцати армиях мира. Около десяти из них эксплуатируют модификацию БТР-80А. На минувшей неделе стало известно, что Сербия приобрела у Венгрии 66 колесных машин именно такой версии.

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Сообщается, что пятьдесят единиц были доставлены в эту страну в прошлом месяце, еще шестнадцать перебросят в конце июля. Как ожидается, вся прибывшая техника пройдет ремонт и модернизацию.

Известно, что в вооруженных силах Венгрии имелось почти 450 "восьмидесятых": как в базовой версии с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ, так и с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и с пулеметом Калашникова. Причем последних было 120 штук.

В бывшей Югославии, а потом в Сербии долгое время применялись бронетранспортеры TAB-71, являющиеся выпущенными в Румынии по лицензии советскими БТР-60ПБ.