Чехия ищет деньги на поставки боеприпасов Украине в 2025 году

Чехия пытается найти финансирование для продления на 2025 год своей инициативы по поставкам Украине боеприпасов. В июле и августе Прага передаст Киеву 100 тыс. боеприпасов, а с сентября процесс поставок ускорится, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"В июле и августе мы поставим в сумме еще примерно 100 тыс. боеприпасов. Сейчас мы ищем финансирование для закупки дополнительных боеприпасов, чтобы мы могли продолжать реализацию инициативы в 2025 году", - сказал он перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.



Его слова приводит информационное агентство ČTK.

Министр также отметил, что "с сентября эти поставки ускорятся", пишет агентство Reuters.

Об этом ранее также заявлял президент Чехии Петр Павел. По его словам, если сейчас Прага поставляет около 50 тыс. боеприпасов в месяц, то с сентября и до конца года объем ежемесячных поставок вырастет до 80-100 тыс. штук.

Премьер республики Петр Фиала проинформировал в апреле, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время. В настоящее время в инициативе участвует 18 стран.