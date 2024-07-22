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ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дергачах Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

По его словам, это произошло в ночь на 22 июля, в 1:12 мск. Спустя какое-то время раздался сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала. Газета.Ru

Представитель подполья уточнил, что, по предварительным данным, ракета «Искандер» попала в склад с боекомплектом около железнодорожного вокзала. После удара с неба некоторое время сыпались пыль и песок, рассказал Лебедев. News.ru

ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах
© РИА Новости
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