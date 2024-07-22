На Украине освободили заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

На Украине 3800 заключенных были досрочно освобождены в рамках новой схемы, призванной заполнить пробелы в рядах ВСУ. Об этом рассказала газета The Guardian.

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По данным украинского Министерства юстиции, о желании присоединиться к ВСУ заявили 5900 заключенных, но некоторым из них отказали по состоянию здоровья. The Guardian отмечает, что теперь подразделения ВСУ конкурируют между собой, чтобы привлечь подходящих заключенных.

В тренировочных лагерях бывшие заключенные учатся пробираться сквозь подлесок гуськом, обращаться с автоматическим оружием и пулеметами, а также распознавать мины-ловушки и устанавливать их. Собеседники The Guardian заявили, что этим летом многих заключенных отправят в штурмовые подразделения ВСУ.

В мае Верховная рада приняла закон, разрешающий заключенным служить в армии. Такую возможность получили люди, осужденные за торговлю наркотиками, кражи, вооруженные нападения, убийства и другие преступления. Они могут служить только в подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных, под командованием кадрового военного. Если заключенные дезертируют, они получат дополнительные пять-десять лет тюрьмы в дополнение к своим первоначальным срокам.

В июне The Washington Post сообщала, что власти Украины освободили более 2750 заключенных, чтобы восполнить острую нехватку пехоты. Газета отмечала, что в обмен на свободу украинские заключенные соглашаются служить в штурмовых бригадах повышенного риска.