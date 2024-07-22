Украинский дрон ударил по работавшему в поле российскому трактору

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по работавшему в поле близ села Устинка Белгородской области трактору. Об этом в своем Вячеслав Гладков.

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По словам российского чиновника, при ударе ВСУ ранения получили два человека — тракторист и его супруга. Спасти мужчину врачи не смогли.

«Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким», — написал о жертве удара глава региона.



Жену тракториста госпитализировали с осколочным ранением бедра.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.