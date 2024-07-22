Россиян удивила редкая модификация Т-90

Редкую модификацию танка Т-90 образца 1992 года с литой башней заметили на железнодорожной платформе в России. Кадр «почти музейной» техники опубликовали в сообществе «Осведомитель» во «ВКонтакте»

На снимке виден танк с характерной «гладкой» боковой частью башни. Место съемки эшелона с техникой в публикации не уточняется.

Т-90 этой модификации был выпущен сравнительно небольшой партией из-за экономических проблем тех лет. В «нулевые» годы вместо него стали выпускаться усовершенствованные Т-90А, который обладал сварной башней из стали.

В момент выпуска в Т-90 образца 1992 года включили лучшие серийные наработки отечественных конструкторов. В частности, на эту модификацию устанавливали комплексы оптико-электронного подавления «Штора», которые способы нейтрализовать управляемые противотанковые ракеты и другое высокоточное оружие противника. Часть машин была позднее была отправлена в Сирию, где они показали себя с лучшей стороны.