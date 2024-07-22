Пленный рассказал, что командование скрывает от мобилизованных

Командование ВСУ скрывает от мобилизованных, что их будут использовать в штурмовых действиях, рассказал ТАСС пленный украинец Сергей Кожемяко. Он отметил, что мало кто из украинцев хочет воевать.

Нас набрали из тех, кто не служил, у кого со здоровьем проблемы. Выдали бронежилет, каску, штаны, а остальное, понятно, куда девается — «по карманам», воруют. Что наступать будем, нам не говорили, сказали уже непосредственно перед отправкой, — заявил военнослужащий ВСУ.



По словам пленного, командиры ему и сослуживцам приказали зайти в посадку около населенного пункта Глубокое, окопаться и держать оборону. Кожемяко подчеркнул, что боевые действия уже велись, когда солдаты туда заходили. В Минобороны России уточнили, что часть военнослужащих добровольно сдалась в плен, другие — были ликвидированы на месте.

Военнослужащий отметил, что над украинцами в плену «никто не издевался». По его словам, ВС России «дали поесть, покурить, кому нужно было, оказали медпомощь». Кожемяко добавил, что в плену все оказалось «не как на Украине постоянно твердят по телевидению».

Ранее российские военные взяли в плен группу бойцов ВСУ во время штурма одного из районов Красногоровки в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как штурмовики зачищают многоэтажки.