Ведущий YouTube-канала Army Blog рассказал, чем, скорее всего, завершится специальная военная операция на Украине.

В целом, по мнению эксперта, полностью благоприятных для России или Украины вариантов завершения конфликта уже не существует.

Смута внутри России. Это может произойти из-за второй волны мобилизации в РФ. Если её не провести, то людей на фронте будет не хватать и он может на каком-то участке рухнуть. При этом если же провести, то это может способствовать возникновению недовольства внутри страны. Кроме того, в России отрицательная демография и нехватка рабочей силы. Это негативно скажется на экономике страны вместе с проблемами с мигрантами. Это может привести к итоге к вооружённым столкновениям.

Ядерное оружие. Оно в теории способно нанести Украине серьёзный ущерб. Но минус у такого сценария довольно много. Так, на практике всё зависеть после применения ядерного оружия будет от масштаба урона и грамотности применения силы украинской армии. Поэтому сложно понять, сколько на самом деле ракет потребуется. Во-вторых, есть риск заражения местности. Если удары нанесут по мостам, то существует риск заражения рек. Нельзя забывать и то, что РФ заинтересована в сохранении населения и пригодных для жизни условии на территориях, которые она занимает. В-третьих, есть риск, что если Россия применит ядерное оружие, то США передадут своё Украине.

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Продолжение войны на истощение. Этот сценарий предусматривает продолжение военных действий в нынешнем формате для принуждения противника к миру на своих условиях. Данный вариант смертелен для Украины, поскольку её судьба по большому счёту никого не волнует. При этом такой сценарий не выгоден России, потому что у неё меньший экономический и военно-промышленный потенциал, чем у коллективного Запада. Кроме того, чем дольше длится конфликт, тем выше риск прямого вмешательства в него стран НАТО. На данный же момент события развиваются по этому сценарию.