Минобороны сообщило об уничтожении бомбами ФАБ-500 пункта дислокации ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад". <…> Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.



Подбитый российский Су-34 ликвидировал бомбами цель и вернулся на аэродром

В Минобороны РФ отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

"Противник нас боится, потому что работаем высокоточными бомбами с УМПК, которые выполняют коррекцию и попадают точно в цель. Ее разрушительное действие довольно-таки сильное, пробивает прочные бетонные укрытия", - сказал летчик Су-34.



Как добавили в Минобороны РФ, Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника в зоне СВО.