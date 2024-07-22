В Германии призвали США вести переговоры о разоружении с Россией

США следует параллельно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе вести переговоры о разоружении с Россией. С таким призывом выступил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в разговоре с РИА Новости.

© Imago/TACC

Он напомнил о событиях «кризиса евроракет».

«Сегодня нам снова нужны такие разумные решения, как тогдашнее "двойное решение"», — заявил экс-помощник Меркель.



В частности, пояснил он, было бы лучше, если бы развертывание новых ракетных систем США сопровождалось диалогом и инициативами по разоружению.

Однако, по словам Вада, на данный момент такой готовности со стороны Вашингтона не наблюдается. Собеседник издания выразил надежду, что ситуация может измениться после президентских выборов в США.

США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Таким образом Вашингтон собирается продемонстрировать европейским странам свою приверженность НАТО. В свою очередь, Москва предупредила, что Россия ответит в военном ключе.