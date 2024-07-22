В Германии призвали США вести переговоры о разоружении с Россией

США следует параллельно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе вести переговоры о разоружении с РФ, как это происходило во времена «кризиса евроракет» в 80-е годы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

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Ранее Минобороны США заявило, что в 2026 году приступит к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе вооружения. В частности, это будут ракеты SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковое оружие».

По словам Вада, ракетные системы, которые имеет РФ в Калининградской области, потенциально могут нести угрозу для Европы. Он сожалеет, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — он значительно разряжал ситуацию в европейском регионе.

«Сегодня нам снова нужны такие разумные решения, как тогдашнее "двойное решение". Так, на мой взгляд, было бы лучше, если бы развертывание новых ракетных систем США сопровождалось диалогом и инициативами по разоружению. К сожалению, на данный момент такой готовности нет», — заявил генерал.



Вад также отметил, что не исключает изменения ситуации после выборов в США. Экс-советник Меркель считает такой вариант «желательным». Говоря об отношении немцев к происходящему, он отметил, что властям Германии вряд ли стоит ожидать протестов, подобных массовым антивоенным демонстрациям начала 80-х годов. Тогда люди выступали против установки американской системы вооружений в регионе.

Генерал добавил, что снизить эскалацию можно лишь путем переговоров. Это касается и украинского конфликта, у которого «нет военного решения».

«Остается надеяться, что найдутся разумные политики - в России и на Западе - которые возьмутся за эту задачу», — сказал Вад.



«Кризис евроракет» — это обострение отношений между НАТО и социалистическим блоком в 1983 году, связанный с размещением американских ракет средней дальности в Европе. В результате вооружения ликвидировали в соответствии с подписанным в 1987 году между СССР и США Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.