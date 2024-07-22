Армия Израиля нанесла удары по югу и центру сектора Газа

Израильская артиллерия нанесла удары по центральной части Рафаха на юге сектора Газа, а также по районам к западу от города. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно его информации, обстрелам также подверглись районы к северу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. Кроме того, военные применили квадрокоптеры при совершении атак к востоку от лагеря беженцев Эль-Магази в районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы.

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В результате несколько человек получили ранения.