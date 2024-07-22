Российский военный назвал главную угрозу со стороны ВСУ

Основную угрозу для российских военных на артемовском направлении представляют украинские дроны-камикадзе. Об этом рассказал российский боец из подразделения «Барс-13» с позывным Политрук в разговоре с РИА Новости.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют большой запас FPV-дронов, которые они активно применяют, в том числе против пехотинцев. Военнослужащий рассказал, что сейчас тактика украинский войск кардинально отличается от той, которая была год назад.

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«Если прошлым летом, когда мы штурмовали Клещеевку, основная угроза исходила от артиллерии, то теперь от беспилотников-камикадзе», — отметил он. Собеседник агентства подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы найти «рецепт» против этой угрозы.



Ранее стало известно, что ВСУ начали применять хитрость при использовании FPV-дронов. Военнослужащий центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич рассказал, что украинские солдаты стали использовать гироскопы на FPV-дронах, которые усложняют выслеживание и обезвреживание беспилотников.