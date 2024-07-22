"Ланцет" успешно обходит защиту иностранных систем РЭБ

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" успешно обходят защиту иностранных систем радиоэлектронной борьбы, которые применяют ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Не помогают и постоянные попытки их модернизировать.

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Об этом ТАСС рассказал военнослужащий подразделения беспилотников группировки войск "Днепр". Он добавил, что "Ланцет" показал свою эффективность за все время спецоперации. Будет и дальше использоваться. Его применяют для контрбатарейной борьбы против артиллерии.

"РГ" недавно писала о том, что российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил на земле очередной украинский штурмовик Су-25. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", принадлежащий ВСУ, был также уничтожен барражирующим боеприпасом "Ланцет" у населенного пункта Песчаное.

"Ланцет" - барражирующий боеприпас, который в состоянии уничтожать бронетехнику, артиллерию, комплексы реактивных систем залпового огня, живую силу противника. Он несет заряд от 3 до 5 килограммов взрывчатки.