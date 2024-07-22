Названо число украинских БПЛА, сбитых над территорией России за ночь

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности 47 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, еще по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Над Смоленской областью силы ПВО сбили БПЛА

Кроме того, 17 украинских дронов перехвачено и уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.