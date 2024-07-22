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CNN: многие страны Европы намерены вести обязательный призыв в армию

Многие европейские государства в свете подготовки конфликта с Россией намерены ввести обязательный призыв на военную службу. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

CNN: многие страны Европы намерены вести обязательный призыв в армию
© globallookpress.com

Аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон отметил, что придется пересмотреть способы комплектования армий. Он заявил, что перед европейскими странами стоит вопрос о том, как мобилизовать миллионы людей и бросить их "в мясорубку потенциальной войны".

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В материале в качестве примера нового подхода к призыву выделяется Латвия, которая с 1 января нынешнего года вновь ввела обязательную военную службу. Норвегия в апреле 2024 года представила долгосрочный план, в соответствии с которым оборонный бюджет страны будет увеличен почти, а численность армии возрастет на более чем 20 тысяч призывников, сотрудников и резервистов.

По мнению журналистов телеканала, новые практики военного призыва в странах Европы связаны с подготовкой к конфликту с Россией. До этого в Госдуме отреагировали на опубликованный в Германии "план войны" с Россией.

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