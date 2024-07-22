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Над Смоленской областью силы ПВО сбили БПЛА

 Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Вяземским районом Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Над Смоленской областью силы ПВО сбили БПЛА
© РИА Новости
"Текущей ночью нашими ПВО предотвращена очередная попытка атаки дрона-камикадзе на объекты в Вяземском районе Смоленской области. Запущенный киевским режимом БПЛА уничтожен в воздухе", - написал он.

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Пострадавших и разрушений на земле нет. "Уважаемые смоляне, прошу сохранять спокойствие. Все оперативные службы работают на месте события", - сообщил Анохин.

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Василий Анохин