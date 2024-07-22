Миниатюрный подавитель дронов "Карман" создали в России

Компактный подавитель дронов "Карман", предназначенный для подавления каналов управления беспилотниками, разработали в России.

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Новая разработка предназначена для пехотных подразделений, расчетов артиллерии и групп эвакуации. Главное преимущество новинки - цена и размеры. Стоит она до 30 тысяч рублей, а по габаритам сравнима с рацией, что позволяет убрать ее в карман. Еще одна особенность подавителя заключается в том, что он может работать как в автономном режиме, так и в автоматическом, принимая сигналы управления от детектора дронов "Око-П".

Новый подавитель БПЛА уже прошел испытания в зоне СВО.

"Неделю назад его испытывали на фронте. FPV-дрон потерял управление за 150 м, "Мавик" завис на месте на удалении 200 м от изделия. Сейчас идет доработка подавителя по замечаниям от испытателей", - заявили в разработавшем "Карман" конструкторском бюро.



Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас разработчики пытаются сделать корпус подавителя менее заметным. Изначально они сделали его из алюминия, чтобы он отводил тепло от усилителя, но в ходе полевых испытаний выяснилось, что такой корпус бликует на солнце, чем может демаскировать подразделение.

Также в будущем планируется разработать линейку карманных нейтрализаторов дронов для разных диапазонов частот подавления.