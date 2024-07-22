На Кубани система ПВО поразила восемь БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) поразила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Туапсе в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"По информации муниципального ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 05:00 повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", - проинформировал он.



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Бойко уточнил, что оперативные службы были своевременно оповещены, обследование территории продолжается.