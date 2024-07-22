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Над Туапсе прогремели взрывы

Над Туапсе прогремели несколько взрывов, предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Над Туапсе прогремели взрывы
© globallookpress.com

Как рассказали местные жители, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы, перед этим были слышны характерные звуки пролета беспилотников.

Официальная информация о взрывах в Туапсе пока не поступала.

Несколько дней назад сообщалось об атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, но в итоге эта информация не подтвердилась.

В мае атака беспилотников на завод привела к крупному пожару на территории предприятия.

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Алексей Смирнов