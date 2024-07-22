Над Туапсе прогремели взрывы

Над Туапсе прогремели несколько взрывов, предварительно, сработала система ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как рассказали местные жители, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы, перед этим были слышны характерные звуки пролета беспилотников.
Официальная информация о взрывах в Туапсе пока не поступала.
Несколько дней назад сообщалось об атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, но в итоге эта информация не подтвердилась.
В мае атака беспилотников на завод привела к крупному пожару на территории предприятия.