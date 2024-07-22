Ночной залп РСЗО «Град» оставил ВСУ без резервов в зоне спецоперации

Реактивная система залпового огня «Град» в действии. Пуски ночные, единственный свет на позиции - от работы боевых машин. Артиллеристы группировки войск «Север» дежурят круглые сутки. Бойцы не дают возможности противнику и духу перевести.

«Задача - поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам, дабы не допустить гибели мирных жителей. Когда ты знаешь, что за спиной твой дом, наша Родина, нам это помогает в духовном плане точно», - признался старший офицер на батарее с позывным «Сапфир».



И хоть враг пытается маскироваться во тьме, наши бойцы находят его позиции. Кадры объективного контроля подтверждают - уничтожен укрепрайон ВСУ, где были сосредоточены резервы. Боевые машины тут же меняют огневую точку. Еще один новый человек в расчете - оператор комплекса радиоэлектронной борьбы.

«Приезжаем на точку. Я стою между топиком и машиной. Моя задача - сохранить машину, защитить ее, топогеодезиста и личный состав», - объяснил оператор комплекса РЭБ с позывным «Топаз».

Дальность стрельбы этой системы до 40 километров. Но до противника зачастую гораздо ближе. Точно поразить цели можно только с помощью хорошего наводчика. За это отвечает боец с позывным «Конь». Награжден «Орденом Мужества». Наводится на цель быстро - всего две минуты. И даже ночью скорость не снижает.



«Ночью работать, я бы сказал, безопаснее, чем днем. Уже привычка с фонарем работать. Зеленый фонарь специальный у нас есть, трехцветный. Синий, зеленый, белый цвет. Белым подсвечиваешь, зеленый ставишь на буссоль», - рассказал старший наводчик батареи с позывным «Конь».

Чтобы не попасть под удары дронов противника наши бойцы на месте долго не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днем, ни ночью.