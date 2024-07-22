Военные США уничтожили беспилотные катера хуситов в Красном море

Военные США уничтожили четыре беспилотных катера мятежников-хуситов в Красном море. Об этом в социальной сети Х сообщило Центральное командование ВС США. Сообщается также, что беспилотники принадлежали йеменскому движению «Ансар Алла».

«За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили четыре поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна хуситов в Красном море», - говорится в публикации.

Ранее высший политический совет йеменского движения «Ансар Алла» сообщил об эффективном ответе на удар израильских ВВС по портовой инфраструктуре города Ходейда. Израильская агрессия не останется без ответа, предупредили хуситы.

Противостояние Израиля и Йемена обострилось с началом спецоперации ЦАХАЛ в секторе Газа. Хуситы поддержали палестинцев и начали наносить удары по любым кораблям, связанным с Израилем.

В ответ США и Великобритания стали регулярно бить по объектам военной инфраструктуры хуситов. Целями стали места хранения ракет и запуска беспилотников, радарные установки и склады с топливом и вооружением.