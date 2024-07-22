Названо число приведенных в боевую готовность военных НАТО

Свыше 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности с 2014 года, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла. По ее словам, организация «внедрила всеобъемлющие планы обороны».

Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности, — уточнила Дахлалла.



Ранее стало известно, что НАТО потребуется дополнительно от 35 до 50 бригад для «защиты от нападения со стороны России». Отмечается, что Североатлантический альянс разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта российской специальной военной операции на Украине. Каждое такое подразделение включает в себя от трех до семи тысяч бойцов, поэтому создание еще 35–50 таких бригад станет серьезной проблемой для Блока. В СМИ говорится, что планы НАТО носят секретный характер.

Кроме того, представитель Альянса рассказал AFP, что более 300 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности. Оно предполагает, что командиры НАТО могут развернуть эти силы в течение 30 дней.

До этого НАТО представил итоговую декларацию Альянса, подписанную главами стран — участников военного блока по результатам саммита в Вашингтоне. В ней сказано, что более 20 стран мира и ЕС решили ускорить военную помощь Украине.