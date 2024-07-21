Западные страны не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. Об этом Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он отметил, что российские войска уже побеждают на поле боя, несмотря на усилия западных союзников Киева по поставкам оружия. Риттер указал, что выделяемые Западом средства не смогут исправить ситуацию, поскольку украинская армия испытывает нехватку рабочей силы из-за огромных потерь.

По его словам, людские и физические ресурсы истощаются гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены.

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«Вы не можете исправить разрушенное, вы знаете — Украина разбита», — резюмировал экс-разведчик.



Ранее Риттер уже предрекал Украине неизбежное поражение на поле боя. Он утверждал, что на саммите НАТО страны признали, что не могут обеспечить ВСУ всем необходимым оружием.