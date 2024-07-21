США и Великобритания снова нанесли авиаудары по Йемену

Истребители ВВС США и Великобритании нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, удары были нанесены по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф. О погибших и пострадавших данных пока нет.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 июля, самолеты США, Соединенного Королевства и Израиля нанесли удары по целям в порту Ходейды в Йемене в ответ на атаку БПЛА - камикадзе хуситов по Тель-Авиву.

В атаке, в том числе, приняли участие истребители пятого поколения F-35I Adir.